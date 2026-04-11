Stadt Wittlich begrüßt drei neue Mitarbeiter bei Verwaltung und Stadtwerken

WITTLICH. Bürgermeister Joachim Rodenkirch begrüßte am 1. April 2026 Johannes Münster und Lukas Wolf als neue Mitarbeiter bei der Stadtverwaltung Wittlich sowie Benedikt Kreß als neuen Mitarbeiter bei den Stadtwerke Wittlich.

Herr Münster ist staatlich geprüfter Umweltschutztechniker und wird künftig den Bereich Energie- und Gebäudemanagement unterstützen. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem die Erfassung, Auswertung und Kontrolle der Energieverbräuche, die Verbrauchsdatenanalyse sowie die Erstellung von Energieberichten.

Bürgermeister Joachim Rodenkirch begrüßte Herrn Münster und wünschte ihm für seine künftigen Aufgaben viel Erfolg. Den Wünschen schlossen sich der Vertreter des Personalrates Markus Ochwat, der Fachbereichsleiter Hans Hansen sowie der Büroleiter Christian Leisch gerne an.

Herr Wolf ist ausgebildeter Fachangestellter für Bäderbetriebe und wird künftig das Team des neuen städtischen Kombibads (Vitelliusbad) unterstützen. Die Stadt Wittlich freut sich über die personelle Verstärkung und wünscht Herrn Wolf einen erfolgreichen Start in seinen neuen Aufgabenbereich.

Bürgermeister Joachim Rodenkirch begrüßte Herrn Wolf und wünschte ihm für seine künftigen Aufgaben viel Erfolg. Den Wünschen schlossen sich der stellvertretende Personalratsvorsitzende Markus Ochwat, der Büroleiter Christian Leisch sowie der stellvertretende Fachbereichsleiter Ijaz Zafar gerne an.

Benedikt Kreß wird als angehender Bauingenieur die Stadtwerke Wittlich künftig in den Bereichen Tiefbau und der Siedlungswasserwirtschaft unterstützen. Bürgermeister Rodenkirch wünscht ihm für seine künftigen Aufgaben viel Erfolg.

Der Gratulation schlossen sich Christian Leisch (Büroleiter), Martin Kurzweil (Werkleiter) und Markus Ochwat (Personalratsmitglied) gerne an. (Quelle: Stadt Wittlich/Wittlicher Rundschau)