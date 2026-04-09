Wittlich: 56-Jähriger schlägt 26-Jährige und zieht an ihren Haaren

WITTLICH. Gegen 17.15 Uhr am gestrigen Mittwoch gerieten eine 26-jährige Frau und ein 56-jähriger Mann, beide aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich, im Bereich des Ottensteinplatzes in Wittlich miteinander in verbalen Streit. Dieser gipfelte darin, dass der 56-Jährige die 26-Jährige schlug und an den Haaren zog.

Die unmittelbar eintreffendenden Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich nahmen den Sachverhalt vor Ort auf, leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein und erteilten dem 56-Jährigen einen Platzverweis. Die 26-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)