Dreister Diebstahl in Trier: Kunstwerk „Heuballen“ wohl mit „Schrott-Lkw“ abtransportiert!

TRIER. Ein ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt derzeit die Polizei in Trier: Auf dem Gelände des Gutes Avelsbach ist ein Kunstwerk verschwunden – offenbar mit einem LKW samt Ladekran abtransportiert. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Kunstwerk offenbar mit Schrott-LKW abtransportiert

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Diebstahl bereits am Montag, 26. Januar 2026, zwischen 9.00 Uhr und 9.15 Uhr auf dem Gelände des Gutes Avelsbach in Trier.

In diesem Zeitraum begegnete eine Mitarbeiterin auf der Zufahrtsstraße einem größeren LKW mit Auflieger und Ladekran. Das Fahrzeug wurde als grau-beige beschrieben und ähnelte einem klassischen Schrott-LKW.

Auf der Ladefläche befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits das Kunstwerk „Heuballen“, das zuvor auf dem Gelände ausgestellt war.

Diebstahl zunächst nicht erkannt

Da die Situation zunächst wie eine berechtigte Abholung wirkte, wurde der Vorfall nicht sofort gemeldet. Erst später stellte sich heraus, dass das Kunstwerk unbefugt entwendet wurde.

Schaden im fünfstelligen Bereich

Nach Angaben der Künstler beläuft sich der entstandene Schaden auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Polizei hofft auf Hinweise – Kunstwerk auffällig

Aufgrund des auffälligen Designs des Kunstwerks besteht die Möglichkeit, dass es insbesondere bei Schrottannahmestellen oder Recyclingbetrieben wiedererkannt werden könnte.

Die Polizei bittet daher gezielt auch Mitarbeitende aus diesen Bereichen um Mithilfe.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem beschriebenen LKW oder dem Verbleib des Kunstwerks geben können.