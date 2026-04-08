Nach Großbrand in Weingut – Polizei ermittelt zur Ursache

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Foto: Andreas Arnold/dpa

ALZEY/WÖRRSTADT – Nach dem Großbrand in einem Weingut im Landkreis Alzey-Worms ermittelt die Polizei zur Ursache des Feuers.

«Wir sind noch dabei, das zu erheben», sagte ein Sprecher der Kriminalinspektion Worms am Nachmittag. Zum jetzigen Zeitpunkt gäbe es aber keine Hinweise auf eine Brandstiftung.

Das Feuer war Dienstagmorgen ausgebrochen. Zunächst habe eine Lagerhalle in Wörrstadt gebrannt, in der zwei Fahrzeuge standen, teilte die Verbandsgemeinde Wörrstadt mit. Die Flammen griffen demnach auf drei benachbarte Gebäude über. Ein weiteres Übergreifen auf Wohngebäude in der Nähe habe von den Einsatzkräften verhindert werden können. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 500.000 Euro, schätzt die Polizei.

Am frühen Nachmittag war das Feuer den Angaben zufolge unter Kontrolle gebracht worden. Die Nachlöscharbeiten dauerten demnach bis in die Nacht an. Bei dem Einsatz sei niemand verletzt worden, hieß es. Durch das Feuer war es zu massiver Rauchentwicklung gekommen. Eine Gefahr für Anwohner bestand laut der Verbandsgemeinde nicht. Wegen der Vielzahl an Einsatzfahrzeugen war die komplette Innenstadt von Wörrstadt nur beschränkt zu erreichen.

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