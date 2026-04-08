Neue Spielsachen für die Kita in Orenhofen

ORENHOFEN – Die Kinder der Kindertagesstätte St. Rochus in Orenhofen haben ein unerwartetes Geschenk von der Westenergie erhalten.

Der Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter stellte der Kindertagesstätte kostenfrei eine sogenannte Westenergie Mitmachtonne zur Verfügung. Diese Mitmachtonne beinhaltet Spielsachen und Materialien zur Bewegungsförderung für Kinder von drei bis zehn Jahren. Bei der Übergabe waren Bürgermeister Marcus Konrad, Ortsbürgermeister Leon Schmitz sowie Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem anwesend.

Bürgermeister Marcus Konrad betonte: „Bewegung spielt eine entscheidende Rolle für eine gesunde Kindheit. Sie stärkt den Körper, fördert die kognitive Entwicklung und unterstützt das soziale Miteinander.“ Ortsbürgermeister Leon Schmitz erklärte: „Als Ortsgemeinde ist es uns ein besonderes Anliegen, Kindern von klein auf gute Entwicklungsbedingungen zu bieten. Angebote, die Bewegung, Freude und gemeinsames Lernen verbinden, leisten dazu einen wertvollen Beitrag und stärken unser Miteinander vor Ort.“

Die Mitmachtonne ist mit unterschiedlichen Materialien ausgestattet, darunter Springseile, Softbälle und Koordinationsspiele. Sie fördert die motorischen Fähigkeiten, die Teamarbeit und die Kreativität der Kinder. Gleichzeitig bietet sie den Erzieherinnen und Erziehern neue Möglichkeiten, Bewegung und Spiel abwechslungsreich in den Kita-Alltag zu integrieren.