Minderlittgen sucht Feuerteufel: Brandserie über Ostern – Grillhütte komplett zerstört

EIFEL. In Minderlittgen sorgt eine mutmaßliche Brandserie für große Unruhe: Zwischen Karfreitag und Ostermontag wurden nach Angaben der Gemeinde an mindestens acht Stellen Feuer gelegt. Besonders gravierend: Eine weit über den Ort hinaus bekannte Grill- und Schutzhütte ist komplett abgebrannt.

Feuer an mehreren Stellen zwischen Karfreitag und Ostermontag

Wie die Gemeinde Minderlittgen mitteilt, wurden zwischen Karfreitag, 3. April, 1 Uhr, und Ostermontag, 6. April, 7 Uhr, in und um den Ort an mindestens acht Stellen Brände gelegt.

Bereits an Karfreitag brannten demnach ein Kleidercontainer an der Hauptstraße, ein Brennholzlager im Bereich des Hochbehälters, der Bioabfallcontainer am Friedhof sowie eine Mülltonne hinter dem Friedhof.

In der Nacht zu Ostermontag kam es zudem zu einem weiteren Brand an einem Briefkasten an der Hauptstraße. Außerdem soll es zwei fehlgeschlagene Brandversuche in der Neustraße sowie in der Verlängerung des Burger Weges gegeben haben.

Grillhütte komplett abgebrannt

Gegen 7 Uhr am Ostermontag heulte erneut die Sirene. Für die Feuerwehr war es bereits der dritte Einsatz an diesem Osterwochenende. Gemeldet wurde ein Feuer an der Grill- und Schutzhütte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen laut Gemeinde bereits meterhoch in den Himmel. Die in Minderlittgen und darüber hinaus beliebte Grillhütte brannte vollständig ab.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger aus Minderlittgen um Mithilfe. Wer zwischen Gründonnerstag und Ostermontag in der Nacht verdächtige Personen bemerkt hat, soll sich an die Polizei in Wittlich unter der Telefonnummer 06571-9500-0 wenden.

Zudem ruft die Gemeinde dazu auf, private Kameras zu überprüfen. Insbesondere soll geschaut werden, ob im genannten Zeitraum verdächtige Personen auf Grundstücken oder im angrenzenden öffentlichen Bereich zu sehen sind.

Gemeinde hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Nach Einschätzung der Gemeinde könnte nur mit Hinweisen aus der Bevölkerung ermittelt werden, wer hinter der Serie steckt. Entsprechend groß ist die Hoffnung, dass Beobachtungen oder Videoaufnahmen nun weiterhelfen.