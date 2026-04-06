Schweitzer gratuliert Rehlinger: „Gewichtige Stimme“ in der Länderfamilie

Mit ihrem Amtskollegen teile sie Lebensfreude, Humor und eine Portion Selbstironie, hat die Saar-Regierungschefin einmal gesagt. Nun meldet sich der Pfälzer zu einem besonderen Anlass bei ihr.

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Gruß über die Landesgrenze: Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat seiner saarländischen Amtskollegin Anke Rehlinger (beide SPD) zum heutigen 50. Geburtstag gratuliert. «Zum runden Geburtstag wünsche ich Anke Rehlinger von Herzen alles Gute, Gesundheit und weiterhin viel Kraft für ihre verantwortungsvollen Aufgaben».

Dies sagte Schweitzer (52) einer Mitteilung zufolge in Mainz. Mit ihrer sachorientierten Art und ihrem Einsatz für Wirtschaft und Industrie an der Saar sei die Ministerpräsidentin eine wichtige Impulsgeberin weit über das Saarland hinaus. «Sie steht für eine Politik, die sich am Alltag der Menschen orientiert und stellt dabei pragmatische Lösungen in den Vordergrund», betonte Schweitzer. In der Länderfamilie habe Rehlinger «eine gewichtige Stimme». (Quelle: dpa)