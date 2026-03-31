RLP: Arbeitslosigkeit „auf hohem Niveau“ — „wachsende Unsicherheiten bei Unternehmen“

Die Zahl der arbeitslosen Menschen im Land ist etwas gesunken – aber nur im Monatsvergleich. Der Arbeitsmarkt sei weiterhin angespannt.

MAINZ. Rund 130.900 Menschen sind im März in Rheinland-Pfalz arbeitslos gewesen. Das seien 2.100 und damit 1,6 Prozent weniger als im Februar, teilte die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland mit. Im Jahresvergleich war es hingegen ein Anstieg um 4.200 Menschen.

Die Arbeitslosenquote lag bei 5,7 Prozent, vor einem Monat lag sie bei 5,8 Prozent. Im März 2025 betrug der Wert 5,5 Prozent.

«Die Arbeitslosigkeit ist zwar im Vergleich zum letzten Monat gesunken, liegt aber auf hohem Niveau», sagte Walter Hüther, Geschäftsführer der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland, laut Mitteilung. «Die Anspannung am Arbeitsmarkt bleibt spürbar – weniger gemeldete Stellen und ein Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung sind deutliche Zeichen der wachsenden Unsicherheiten bei Unternehmen.»

Wie sieht es bei den Ausbildungen aus?

Seit Oktober 2025 besuchten laut Mitteilung 14.400 junge Menschen die Berufsberatung. Das seien 400 Menschen und 2,9 Prozent weniger als im Jahr davor gewesen.

Die beliebtesten Ausbildungsberufe sind weiterhin sehr nach Geschlechtern getrennt. «Unverändert konzentriert sich ein Großteil der jungen Frauen auf nur zehn Ausbildungsberufe», sagte Hüther. «Unter diesen Top-Berufen findet sich kein einziger naturwissenschaftlicher oder technischer Beruf.» (Quelle: dpa)