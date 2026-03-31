++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für DIESEL geht noch höher ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Dienstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 01.04.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Mittwoch, 01.04.26, 00.00 Uhr:

Der Preise für den Kraftstoff Diesel steigt um Mitternacht noch einmal um über 5 Cent an!

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird im Preis um 5,2 Cent erhöht und kostet am Mittwoch dann schon 2,057 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Mittwoch dann weiter 1,758 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) bleibt im Preis auch gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Mittwoch weiter 1,858 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu