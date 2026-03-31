RLP: Kleintransporter fährt auf Sattelzug auf — Schwerverletzter eingeklemmt

BOPPARD. Am 31.3.2026, gegen 4.38 Uhr, wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall auf der A61 in Höhe Boppard in Fahrtrichtung Norden informiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Kleintransporter einem vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren war.

Durch den Aufprall wurde der Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Fahrer und ein weiterer Insasse des Kleintransporters wurden leicht verletzt. Dem Fahrer des Kleintransporters wurde im Nachgang eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Es Entstand Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Autobahn war insgesamt für ca. zwei Stunden gesperrt, der Verkehr staute sich über mehr als sieben Kilometer zurück.

Im Einsatz war neben der Feuerwehr der Rettungsdienst, die Autobahnmeisterei Emmelshausen und die Autobahnpolizei Mendig. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)