Sternenführungen und Mittelalter-Rallyes: 12 Tipps für die Osterferien in RLP

Ob Sternenhimmel, Mittelalter-Rallye oder Baumzelt: Diese 12 Ausflugsideen zeigen, wie abwechslungsreich Kinder und Erwachsene ihre Osterfeiertage in Rheinland-Pfalz verbringen können.

MAINZ. Ob aktiv in der Natur, kreativ mit moderner Technik oder auf Zeitreise ins Mittelalter – die Osterferien bieten zahlreiche Möglichkeiten für besondere Erlebnisse abseits klassischer Ausflüge. Eine Auswahl inspirierender Ideen:

Wandern mit tierischer Begleitung

Eine Wanderung wird gleich doppelt spannend, wenn Tiere mit dabei sind: Bei Lama- oder Alpaka-Touren in der Eifel, im Mittelrheintal oder in der Pfalz erleben Familien die Natur aus einer neuen Perspektive. Auch Eselwanderungen an der Mosel oder Husky-Touren im Tier-Erlebnispark Bell machen Spaziergänge zu einem besonderen Erlebnis.

Sternenhimmel statt Bildschirm

Wer die Osterferien für ein nächtliches Abenteuer nutzen möchte, kann bei Sternenführungen im Observatorium Hoher List in der Eifel oder im Sternenpark Pfälzerwald Planeten und Galaxien entdecken. Alternativ bieten Zoos wie der Zoo Neuwied spezielle Abendführungen an.

In andere Zeiten reisen

Moderne Technik macht Geschichte lebendig: In Trier führt der Stadtrundgang «Treverer Code» per Virtual-Reality-Brille durch die Antike. Auch in Saarburg kann während einer Fahrt in einer Elektrokutsche mit mobilen Virtual-Reality-Brillen die Geschichte der Stadt betrachtet werden. Bei Fahrradtouren im Hunsrück oder Besuchen in Manderscheid können zudem historische Bauwerke mit Apps virtuell konstruiert werden und Geschichte erlebbar machen.

Burgen und Schlösser interaktiv erleben

Zur Osterzeit verwandeln sich historische Gemäuer in Erlebniswelten: Auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen warten Osterabenteuer, während auf der Reichsburg Cochem Kinder bei Mittelalter-Rallyes selbst aktiv werden können. Die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz lädt am Ostersonntag zum Festungsfrühling ein. Schauspielführungen auf der Marksburg in Braubach bringen Leben in die Geschichte.

Natur entdecken mit Rangern

Geführte Touren im Nationalpark Hunsrück-Hochwald lassen die Flora und Fauna aus der Nähe betrachten. Dabei geben Park-Ranger Einblicke in ihre Arbeit und was der Frühling für sie mit sich bringt. Auch Naturparks wie Soonwald-Nahe haben spezielle Osterprogramme für Kinder im Angebot, wie zum Beispiel das Event «Wie die Zwerge Ostern feiern».

Wanderungen speziell für Kinder

Kindgerechte Touren wie die Wanderung mit «Nero der Eifelmaus» rund um Neroth im Gerolsteiner Land oder «Goldis Familienwanderrätsel» an der Mosel in Piesport verbinden Bewegung mit Spiel und Lernen. Wer keine Höhenangst kann, kann an der Familienwanderung an der Hängeseilbrücke Geierlay teilnehmen. Dabei gibt es Aktionen für kleine und große Kinder, wie etwa die Suche nach möglichst vielen Tieren, die per App bestimmt werden.

Rekordverdächtige Ausflugsziele besuchen

Ein Blick in den ehemaligen Regierungsbunker im Ahrtal macht Geschichte greifbar. Während sich in der Frühlingssonne die ersten Knospen auf den Hängen bilden, können Besucher in der Tiefe hinter schweren Toren die einst geheimen Gänge erkunden. Auch ein Besuch der Marksburg – der einzigen unzerstörten Höhenburg am Rhein – macht Geschichte greifbar.

Frühling in voller Blüte erleben

Der Mosel-Weinbergpfirsich, die Kirschblüte am Rhein und im Westerwald, Wilde Narzissen in der Eifel und im Hunsrück und Bärlauch in der Pfalz rund um den Altrhein zeigen Rheinland-Pfalz von seiner farbenprächtigsten Seite. Die Pfälzer Mandelwochen laden bis zum 6. April zu Veranstaltungen ein.

Außergewöhnlich übernachten

Wem ein einfacher Tagesausflug nicht genug ist, kann auch außerhalb von gewöhnlichen Hotels eine Nacht verbringen: zum Beispiel im Dinosaurierpark in der Eifel, wie die Hobbits im Outdoorzentrum Lahntal, auf einem Bauernhof oder im Reptilienzoo in der Pfalz. Für Naturliebhaber gibt es auch Baumzelte in der Eifel oder im Outdoorpark Lauschhütten.

Oster-Events mit Tradition und Spaß

Auch das Osterfest muss in den Ferien nicht zu kurz kommen: Auf dem Loreley-Plateau wird das Osterritterturnier veranstaltet. In Schuld in der Eifel finden die Passionsspiele statt, in Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt es ein großes Osterfeuer. Wer auf Ostereiersuche gehen will, kann das im Abenteuerpark Kandel, in der Schauhöhle Herbstlabyrinth Breitscheit oder auch an der Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück bei ausgeschriebenen Events tun.

Freizeitparks und Erlebniswelten entdecken

Wer hoch hinaus will, kann einen der vielen Kletterparks in Rheinland-Pfalz ausprobieren. Dazu gehören etwa der Fun Forest Park in Kandel in der Pfalz, der Kletterwald in Bad Marienberg im Westerwald und der Waldkletterpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Ahrtal. Wer doch lieber den Weg nach unten genießen will, kann das bei den Sommerrodelbahnen im Ahrtal, auf dem Loreley-Plateau am Mittelrhein oder in Saarburg an der Mosel tun.

Erleben und Mitmachen

Möglichkeiten zum Erleben und Mitmachen bieten die Römerwelt Rheinbrohl, die Edelstein-Erlebniswelt in Idar-Oberstein oder auch das Feuerwehr-Erlebnis-Museum in Hermeskeil. Experimentieren, Stauen und Lernen ist zudem im Dynamikum Science Center in Pirmasens möglich. Wer echte Vulkansteine anfassen und bei einem simulierten Vulkanausbruch dabei sein will, sollte ins Deutsche Vulkanmuseum in Mendig fahren. (Quelle: Alina Grünky, dpa)