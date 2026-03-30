Betrunkener Randalierer am Trierer Pferdemarkt: Polizei setzt Pfefferspray ein

TRIER. In der Nacht zum Samstag, den 28.3.2026, kam es gegen 1.00 Uhr im Bereich des Pferdemarkts in Trier zu einer körperlichen Auseinandersetzung, über die ein Zeuge die Polizei informierte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde zunächst eine am Boden liegende männliche Person festgestellt, deren Beteiligung am Geschehen zunächst unklar war.

Die Person war nicht ansprechbar und sollte von der Straße gebracht werden. Währenddessen wurde der Mann plötzlich wach und zeigte sich unmittelbar aggressiv. Aufgrund des aggressiven Verhaltens musste die Person erneut zu Boden gebracht und fixiert werden. Da sich der Mann weiterhin äußerst aggressiv zeigte, wurde Pfefferspray eingesetzt.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um den Beschuldigten einer zuvor begangenen Körperverletzung handelte. Dieser hatte zuvor in einem nahegelegenen Dönerladen randaliert und traf anschließend auf dem Pferdemarkt auf eine Personengruppe. Dort schlug er eine Geschädigte, woraufhin es zu einem Gerangel kam, bei dem auch der Mitteiler verletzt wurde. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. (Quelle: Polizeidirektion Trier)