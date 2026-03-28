Sperrung auf der A3: Crash mit Baustellenanhänger — drei Fahrzeuge beteiligt

MONTABAUR. Am 28.3.2026, gegen 2.00 Uhr, ereignete sich auf der A3 in Fahrtrichtung Köln bei Kilometer 86 ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Unfallverursacher kollidierte, vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit, mit einem Baustellenanhänger.

Dieser stand als Vorwarner auf dem Seitenstreifen, um die nachfolgende Fahrstreifenreduzierung der eingerichteten Baustelle anzukündigen. Hierbei wurden der Anhänger und das unfallverursachende Fahrzeug beschädigt. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch Fahrzeugteile des Unfallverursachers ebenfalls beschädigt. Alle Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Anhängers war die Richtungsfahrbahn Köln für ca. 50 Minuten vollgesperrt. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)