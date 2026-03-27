Handel skeptisch: Eingebremste Kauflaune an Ostern

MAINZ – Die rheinland-pfälzischen Händler schauen skeptisch auf das Ostergeschäft. «Die Kauflaune ist zurzeit sehr eingebremst», sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Rheinland-Pfalz, Thomas Scherer.

«Wir rechnen, ebenso wie unser Hauptverband für ganz Deutschland, mit einem rückläufigen Ostergeschäft auch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland.»

Aufgrund der Kaufzurückhaltung sei weniger Betrieb in den Geschäften als in den Vorjahren. «Gerade kleinere Spielsachen werden zudem leider vermehrt online gekauft», berichtete Scherer. Süßwaren und dabei gerade Schokolade seien wegen der Preisentwicklung derzeit bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht mehr so gefragt.

Auf dem Handel liege aus mehreren Gründen Druck: Die Einkaufskosten seien gestiegen. Auch die höheren Ausgaben für Energie, Mieten und Personal beschäftigen den Handel, erklärte der Hauptgeschäftsführer. Dazu kämen Billigangebote von Drittstaatenplattformen, die dem stationären Handel sowie Onlinehändlern mit Sitz in Deutschland und der EU zu schaffen machen.