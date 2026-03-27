Hoher Schaden und Stromausfall bei Wohnhausbrand

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Foto: Freiwillige Feuerwehr Reichenbach-Steegen

REICHENBACH-STEEGEN/KAISERSLAUTERN – Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro ist bei einem Wohnhausbrand in Reichenbach-Steegen im Landkreis Kaiserslautern entstanden.

Wie die Polizei mitteilte, konnte die 69-jährige Bewohnerin das Gebäude am Donnerstagabend eigenständig verlassen und sich retten. Sie erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Reichenbach-Steegen

Das Feuer beschädigte auch eine Stromleitung. Zwischenzeitlich musste daher der Strom im Ortsteil Fockenberg-Limbach abgeschaltet werden. Die Brandursache ist noch unklar.

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