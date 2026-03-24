Luxemburg: Unfall unter Alkohol, Ladendiebe geschnappt, Randalierer an Haltestelle

LUXEMBURG. Am heutigen Dienstag meldet die Police Grand-Ducale eine Trunkenheitsfahrt, die Festnahme zweier Ladendiebe sowie eine Erregung öffentlichen Ärgernisses.

In der Nacht zum 24.3.2026 wurde der Polizei ein Unfall in der Rue Flammang in Mondorf gemeldet, wobei ein PKW Straßenposten umgefahren habe. Die Fahrerin konnte kurze Zeit später an ihrer Wohnadresse angetroffen werden. Da der Alkoholtest positiv ausfiel, wurde der Führerschein der Fahrerin eingezogen. Unfallprotokoll wurde erstellt.

Am Nachmittag des 23.3. wurde ein Ladendiebstahl in einem Geschäft in Hamilius in Luxemburg-Stadt gemeldet, bei dem ein Mann versucht hatte, mehrere Fleischwaren zu entwenden, jedoch dabei von einem Sicherheitsbeamten ertappt wurde. Der mutmaßliche Täter konnte von einer Polizeistreife angetroffen werden. Protokoll wurde erstellt.

Später wurde ein weiterer Ladendiebstahl in einem Geschäft in Luxemburg-Gasperich gemeldet, bei dem eine Person eine Parfumflasche entwendet hatte. Der Tatverdächtige konnte von einer Polizeistreife angetroffen werden. Protokoll und Fremdennotiz wurden erstellt.

Am 23.3. wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der an der Tramhaltestelle in Luxemburg-Stadt öffentliches Ärgernis erregte. Der Mann, der stark alkoholisiert war und sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte, konnte von einer Polizeistreife angetroffen werden.

Da er eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde entschieden, ihn zur Ausnüchterung nach ärztlicher Untersuchung im Arrest unterzubringen. (Quelle: Police Grand-Ducale)