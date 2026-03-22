Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026: Erste Prognose um 18 Uhr – alle Ergebnisse im Überblick

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Rheinland-Pfalz / Mainz / Trier – Die ersten Zahlen sind da: Zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026 liegt seit 18.00 Uhr die erste Prognose vor. Damit gibt es wenige Minuten nach Schließung der Wahllokale einen ersten Überblick darüber, wie CDU, SPD, AfD, Grüne, FDP, Linke, Freie Wähler und weitere Parteien im Land abgeschnitten haben. Die erste Prognose zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz basiert in der Regel auf Wählerbefragungen direkt nach der Stimmabgabe und liefert damit einen ersten Trend für den Wahlabend. Noch sind die Zahlen keine Hochrechnung auf Basis ausgezählter Stimmen – sie geben aber bereits eine sehr frühe Richtung vor. Erste Prognose zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026 Nach der ersten Prognose ergeben sich folgende Werte: CDU: [XX, X] Prozent SPD: [XX, X] Prozent AfD: [XX, X] Prozent Grüne: [XX, X] Prozent FDP: [XX, X] Prozent Linke: [XX, X] Prozent Freie Wähler: [XX, X] Prozent BSW / Volt / Sonstige: [XX, X] Prozent Wer liegt vorne? Nach der ersten Prognose liegt [PARTEI] bei der Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026 vorn. Auf Platz zwei folgt [PARTEI], dahinter liegen [PARTEI] und [PARTEI]. Besonders spannend ist am Wahlabend vor allem der Blick auf mehrere Fragen: Schafft die [FDP / Linke / Freie Wähler / BSW] den Einzug in den Landtag? Wie stark wird die AfD? Und reicht es für eine klare Mehrheit oder wird die Regierungsbildung in Rheinland-Pfalz kompliziert? Das bedeutet die Prognose politisch Die erste Prognose deutet darauf hin, dass [kurze Einordnung einfügen, z. B. „die CDU stärkste Kraft werden könnte“ / „die SPD mit deutlichen Verlusten rechnen muss“ / „ein Kopf-an-Kopf-Rennen bevorsteht“]. Für die mögliche Regierungsbildung wäre damit derzeit folgendes denkbar: [Koalitionsoption 1] [Koalitionsoption 2] [Koalitionsoption 3] Ob diese Modelle tatsächlich realistisch sind, dürfte sich allerdings erst mit den ersten Hochrechnungen und später mit dem amtlichen Endergebnis klarer zeigen. Wahlabend in Rheinland-Pfalz: Hochrechnung folgt Die Prognose ist traditionell nur der erste wichtige Moment des Wahlabends. Bereits wenig später wird die erste Hochrechnung zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026 erwartet. Dann fließen auch bereits ausgezählte Stimmen in die Berechnung ein. Gerade bei knappen Rennen oder beim Kampf um die Fünf-Prozent-Hürde kann sich am Abend noch einiges verschieben. Fazit: Erste Prognose zeigt Richtung für Rheinland-Pfalz Mit der ersten Prognose ist am Wahlabend der erste politische Fingerzeig da. Noch ist vieles offen – doch schon jetzt zeichnet sich ab, ob [Partei] auf einen Sieg zusteuert, welche Parteien zittern müssen und welche Koalitionen in Mainz möglich werden könnten. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert, sobald neue Zahlen zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026 vorliegen.
Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD, links) und sein Herausforderer, Oppositionsführer Gordon Schnieder (CDU). (Archivbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa

Rheinland-Pfalz / Mainz / Trier – Die ersten Zahlen sind da: Zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026 liegt seit 18.00 Uhrdie erste Prognose vor. Damit zeichnet sich unmittelbar nach Schließung der Wahllokale ein erster klarer Trend ab – mit teils deutlichen Verschiebungen im politischen Kräfteverhältnis.

Die Prognose zeigt: Die CDU wird stärkste Kraft, während die SPD deutliche Verluste hinnehmen muss. Die AfD legt massiv zu und wird zweitstärkste Kraft.

Erste Prognose zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026

Nach der ersten Prognose ergeben sich folgende Werte:

  • CDU: 30,5 Prozent (+2,8)
  • SPD: 27,0 Prozent (-8,7)
  • AfD: 20,0 Prozent (+11,7)
  • Grüne: 7,5 Prozent (-1,8)
  • Linke: 4,5 Prozent (+2,0)
  • Freie Wähler: 4,0 Prozent (-1,4)
  • FDP: 2,1 Prozent (-3,4)
  • Andere: 4,4 Prozent (-1,3)

CDU vorne – AfD mit massivem Zugewinn

Nach der ersten Prognose liegt die CDU klar auf Platz eins. Dahinter folgt die SPD, die jedoch im Vergleich zur letzten Wahl deutlich verliert.

Besonders auffällig ist das Ergebnis der AfD, die mit 20,0 Prozent massiv zulegt und sich deutlich als dritte Kraft etabliert – mit Abstand zu den Grünen.

Zittern um den Einzug in den Landtag

Spannend wird es vor allem bei den kleineren Parteien:

  • Linke (4,5 Prozent)
  • Freie Wähler (4,0 Prozent)
  • FDP (2,1 Prozent)

👉 Alle drei liegen unter der Fünf-Prozent-Hürde und müssten aktuell um den Einzug in den Landtag bangen.

Gerade hier kann es im Laufe des Abends durch Hochrechnungen noch deutliche Verschiebungen geben.

Mögliche Koalitionen: Schwierige Regierungsbildung

Die politische Lage nach der ersten Prognose deutet auf eine komplizierte Regierungsbildung hin.

Mögliche Optionen könnten sein:

  • CDU + SPD (Große Koalition)
  • CDU + AfD (politisch umstritten)
  • SPD + Grüne + weitere Partner (nur rechnerisch schwierig)

Welche Koalition am Ende möglich ist, hängt stark davon ab, ob weitere Parteien den Sprung über die 5-Prozent-Hürde schaffen.

Prognose ist nur erster Trend – Hochrechnung folgt

Wichtig: Die Prognose basiert auf Wählerbefragungen und ist noch kein endgültiges Ergebnis.

👉 Die erste Hochrechnung zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026 wird gegen 18.15 bis 18.30 Uhr erwartet.

Dann fließen auch echte ausgezählte Stimmen ein – und die Zahlen werden deutlich genauer.

Fazit: Klarer Trend – aber noch viel Bewegung möglich

Die erste Prognose zeigt einen deutlichen Trend:

  • CDU vorn
  • SPD verliert stark
  • AfD mit massivem Zugewinn
  • Kleine Parteien kämpfen ums Überleben

👉 Dennoch bleibt der Wahlabend spannend: Gerade bei knappen Abständen und rund um die Fünf-Prozent-Hürde kann sich noch einiges ändern.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert, sobald neue Hochrechnungen zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026 vorliegen.

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