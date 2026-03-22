Rheinland-Pfalz / Mainz / Trier – Die ersten Zahlen sind da: Zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026 liegt seit 18.00 Uhrdie erste Prognose vor. Damit zeichnet sich unmittelbar nach Schließung der Wahllokale ein erster klarer Trend ab – mit teils deutlichen Verschiebungen im politischen Kräfteverhältnis.

Die Prognose zeigt: Die CDU wird stärkste Kraft, während die SPD deutliche Verluste hinnehmen muss. Die AfD legt massiv zu und wird zweitstärkste Kraft.

Erste Prognose zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026

Nach der ersten Prognose ergeben sich folgende Werte:

CDU: 30,5 Prozent (+2,8)

30,5 Prozent (+2,8) SPD: 27,0 Prozent (-8,7)

27,0 Prozent (-8,7) AfD: 20,0 Prozent (+11,7)

20,0 Prozent (+11,7) Grüne: 7,5 Prozent (-1,8)

7,5 Prozent (-1,8) Linke: 4,5 Prozent (+2,0)

4,5 Prozent (+2,0) Freie Wähler: 4,0 Prozent (-1,4)

4,0 Prozent (-1,4) FDP: 2,1 Prozent (-3,4)

2,1 Prozent (-3,4) Andere: 4,4 Prozent (-1,3)

CDU vorne – AfD mit massivem Zugewinn

Nach der ersten Prognose liegt die CDU klar auf Platz eins. Dahinter folgt die SPD, die jedoch im Vergleich zur letzten Wahl deutlich verliert.

Besonders auffällig ist das Ergebnis der AfD, die mit 20,0 Prozent massiv zulegt und sich deutlich als dritte Kraft etabliert – mit Abstand zu den Grünen.

Zittern um den Einzug in den Landtag

Spannend wird es vor allem bei den kleineren Parteien:

Linke (4,5 Prozent)

Freie Wähler (4,0 Prozent)

FDP (2,1 Prozent)

👉 Alle drei liegen unter der Fünf-Prozent-Hürde und müssten aktuell um den Einzug in den Landtag bangen.

Gerade hier kann es im Laufe des Abends durch Hochrechnungen noch deutliche Verschiebungen geben.

Mögliche Koalitionen: Schwierige Regierungsbildung

Die politische Lage nach der ersten Prognose deutet auf eine komplizierte Regierungsbildung hin.

Mögliche Optionen könnten sein:

CDU + SPD (Große Koalition)

CDU + AfD (politisch umstritten)

SPD + Grüne + weitere Partner (nur rechnerisch schwierig)

Welche Koalition am Ende möglich ist, hängt stark davon ab, ob weitere Parteien den Sprung über die 5-Prozent-Hürde schaffen.

Prognose ist nur erster Trend – Hochrechnung folgt

Wichtig: Die Prognose basiert auf Wählerbefragungen und ist noch kein endgültiges Ergebnis.

👉 Die erste Hochrechnung zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026 wird gegen 18.15 bis 18.30 Uhr erwartet.

Dann fließen auch echte ausgezählte Stimmen ein – und die Zahlen werden deutlich genauer.

Fazit: Klarer Trend – aber noch viel Bewegung möglich

Die erste Prognose zeigt einen deutlichen Trend:

CDU vorn

SPD verliert stark

AfD mit massivem Zugewinn

Kleine Parteien kämpfen ums Überleben

👉 Dennoch bleibt der Wahlabend spannend: Gerade bei knappen Abständen und rund um die Fünf-Prozent-Hürde kann sich noch einiges ändern.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert, sobald neue Hochrechnungen zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026 vorliegen.