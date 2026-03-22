Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026: Das passiert ab 18 Uhr – Prognose, Hochrechnung und Ergebnisse einfach erklärt

Rheinland-Pfalz / Trier / Mainz – Um 18.00 Uhr wird es ernst: Mit Schließung der Wahllokale beginnt der Wahlabend zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026. Viele Wähler fragen sich: Was passiert genau ab 18 Uhr? Was ist eine Prognose? Und wann kommt die erste Hochrechnung?

Hier gibt es die wichtigsten Antworten – verständlich erklärt und aktuell.

Ab 18 Uhr: Erste Prognose zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026

Pünktlich um 18.00 Uhr veröffentlichen die großen Fernsehsender die erste Prognose zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.

👉 Diese basiert nicht auf ausgezählten Stimmen, sondern auf sogenannten Wählerbefragungen.

So entsteht die Prognose

Wähler werden direkt nach dem Verlassen des Wahllokals anonym befragt

Die Angaben werden statistisch hochgerechnet

Institute wie Infratest dimap oder Forschungsgruppe Wahlen erstellen daraus das Ergebnis

👉 Wichtig:

Die Prognose ist ein sehr früher Trend, aber noch kein offizielles Ergebnis.

Wie zuverlässig ist die Prognose?

Die Prognose gilt als relativ treffsicher, liegt aber oft leicht neben den späteren Ergebnissen.

Typische Abweichungen:

kleine Parteien nahe der 5%-Hürde können stark schwanken

knappe Rennen können sich noch drehen

regionale Unterschiede sind noch nicht vollständig erfasst

Gerade bei einer knappen Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist Vorsicht geboten.

Erste Hochrechnung: Deutlich genauer als die Prognose

Bereits kurz nach 18 Uhr folgt die erste Hochrechnung zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026.

👉 Erwartet wird sie meist gegen 18.15 bis 18.30 Uhr.

Unterschied Prognose vs Hochrechnung

Prognose:

basiert auf Befragungen

keine echten Stimmen

erster Trend

Hochrechnung:

basiert auf ausgezählten Stimmen aus Wahllokalen

wird laufend aktualisiert

deutlich genauer

👉 Je später der Abend, desto stabiler werden die Hochrechnungen.

Warum ändern sich die Zahlen im Laufe des Abends?

Viele Zuschauer wundern sich, warum sich die Ergebnisse ständig ändern.

Der Grund:

zuerst werden kleine Wahlbezirke ausgezählt

später kommen größere Städte hinzu

Briefwahl wird oft später erfasst

👉 Deshalb kann sich das Ergebnis zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr deutlich verschieben.

Wann steht das endgültige Ergebnis fest?

Ein klares Bild ergibt sich meist:

ab 20.00 bis 21.00 Uhr → relativ stabile Hochrechnungen

→ relativ stabile Hochrechnungen später am Abend → vorläufiges amtliches Endergebnis

Gerade bei knappen Ergebnissen oder Parteien um die 5-Prozent-Hürde kann es jedoch länger dauern.

Warum diese Wahl besonders spannend ist

Die Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026 gilt als besonders offen:

mehrere Parteien kämpfen um die Spitzenposition

Koalitionen sind schwer vorhersehbar

kleinere Parteien könnten entscheidend sein

👉 Deshalb kommt der ersten Prognose und Hochrechnung besondere Bedeutung zu.

Fazit: Ab 18 Uhr beginnt der spannendste Teil des Wahlabends

Ab 18 Uhr startet mit der ersten Prognose der Wahlabend in Rheinland-Pfalz. Kurz darauf folgen die ersten Hochrechnungen – und damit ein immer genaueres Bild der politischen Lage im Land.

👉 Wer wissen will, wer gewinnt und welche Regierung möglich ist, sollte die Entwicklungen am Abend genau verfolgen.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald die erste Prognose und Hochrechnung vorliegen.