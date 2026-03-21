Reifenschlitzer schlagen in Wittlich zu: Reifen an Hinterachse angegangen

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Foto: Marcus Führer / dpa / Symbolbild

WITTLICH. Am 20.3.2026 nun wurde nachfolgender Sachverhalt der Polizeiinspektion Wittlich gemeldet: Im Zeitraum 17.3. bis 18.3.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Tiergartenstraße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen der Marke Mercedes-Benz und beschädigten mittels eines unbekannten Gegenstands die beiden Reifen der Hinterachse, indem sie in die Reifenflanken einstachen.

Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

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