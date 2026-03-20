Kollision an der Staustufe Zeltingen: Pkw-Fahrer flüchtet nach Auffahr-Crash

ZELTINGEN – Am Freitag, dem 20.03.2026, kam es gegen 15:35 Uhr auf der L47 zu einem folgenschweren Zwischenfall.

Ein weißer Citroën, der in Richtung Zeltingen unterwegs war, geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf den Grünstreifen. Zeugen gaben an, dass das Fahrzeug dort mit erhöhter Geschwindigkeit über mehrere Meter weiterfuhr. Diese ungewöhnliche Fahrweise löste bei den entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern erhebliche Verunsicherung aus.

Auffahrunfall infolge einer Gefahrenbremsung

Ein entgegenkommender Fahrzeugführer rechnete mit einem plötzlichen Wiedereinscheren des Citroën in den fließenden Verkehr. Er bremste sein Fahrzeug vorsorglich bis zum Stillstand ab. Eine nachfolgende Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit dem stehenden Pkw. Trotz des erheblichen Sachschadens blieben alle Beteiligten nach ersten medizinischen Erkenntnissen unverletzt.

Ermittlungen wegen Unfallflucht und Suche nach Schlüsselzeugen

Der Fahrer des weißen Citroën hielt kurzzeitig in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle an. Es kam nachweislich zu einem Gespräch zwischen dem Fahrer und bisher unbekannten Personen. Unmittelbar danach setzte der Citroën-Fahrer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues bittet insbesondere die Personen, die mit dem Fahrer sprachen, sowie weitere Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06531-9520.