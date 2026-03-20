RLP: Hornbach Holding schafft eigene Jahresprognose

BORNHEIM/PFALZ – Der Baumarkt- und Baustoffkonzern Hornbach Holding hat im Geschäftsjahr 2025/2026 auf Basis vorläufiger Zahlen seine eigenen Ziele erreicht.

Gestiegene Kosten machten sich aber im vierten Quartal beim Ergebnis bemerkbar. Der Umsatz sei im Geschäftsjahr um 3,8 Prozent auf 6,434 Milliarden Euro gestiegen, wie das SDax-Unternehmen in Bornheim (Landkreis Südliche Weinstraße) mitteilte. Angepeilt hatte der Konzern einen Wert auf oder leicht über dem Vorjahresniveau von 6,2 Milliarden Euro.

Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) wurde mit 264,7 Millionen Euro fast das Vorjahresniveau (269,5 Mio.) erreicht. Das war die Zielsetzung gewesen.

Im vierten Quartal (1. Dezember 2025 bis 28. Februar 2026) ging das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal jedoch zurück. So konnten die gestiegenen Kosten nicht vollständig kompensiert werden. Das bereinigte Ebit sei deshalb um 14 Prozent auf minus 34,8 Millionen Euro gesunken, hieß es weiter. Saisonal bedingt sei das Winterquartal regelmäßig das schwächste Quartal im Geschäftsjahr mit negativem Beitrag zum Ergebnis.

Die endgültigen und geprüften Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/26 sollen am 19. Mai 2026 folgen.