Schweitzer: SPD will steuern und nicht den Beifahrersitz

LANDAU – Trotz des absehbaren Kopf-an-Kopf-Rennens bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gibt sich SPD-Spitzenkandidat Alexander Schweitzer zuversichtlich.

«Das war noch nie so, dass uns das geschenkt wurde in Rheinland-Pfalz», sagte Schweitzer beim SPD-Wahlkampfabschluss in Landau, seiner Geburtsstadt. Es sei bei Landtagswahlen schon häufig knapp gewesen. «Wir mussten immer die Extra-Meile gehen», sagte Schweitzer.

Er könne nicht ausschließen, dass es nach der Wahl am Sonntag auf zwei große Parteien ankomme und diese eine Koalition bilden müssten, sagte der Ministerpräsident mit Blick auf SPD und CDU. Es mache aber einen Riesenunterschied, ob man in einem Auto auf dem Beifahrersitz sei oder das Lenkrad in der Hand habe.

In diesen Zeiten sei Erfahrung wichtig, betonte Schweitzer und erinnerte an seine Kindheit auf einem Binnenschiff. Er habe noch nie erlebt, dass ein Kapitän den Matrosen ranlasse, wenn der Wind ins Gesicht wehe.

Unterstützung bekam Schweitzer in Landau von den früheren SPD-Regierungschefs Malu Dreyer, Kurt Beck und Rudolf Scharping. Rheinland-Pfalz wird seit 1991 ununterbrochen von der SPD regiert. In den jüngsten Umfragen lagen die CDU und die Sozialdemokraten aber dicht beieinander bei einem kleinen Vorsprung der Union.

Schweitzer hat schon mehrfach betont, im Fall eines CDU-Sieges nicht Teil eines unionsgeführten Kabinetts in Mainz werden zu wollen.