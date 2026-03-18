Vollbepackt mit Kleidung: Ladendieb flieht zu Fuß über Autobahn – Stau auf der A8

ZWEIBRÜCKEN – Nach Ladendiebstählen in einem Outlet-Center in Zweibrücken sind fünf Männer festgenommen worden – einer von ihnen nach einer gefährlichen Flucht zu Fuß über die Autobahn A8.

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hätten am Nachmittag zwei Diebe gemeldet, teilte die Polizei mit. Ein 30-Jähriger wurde noch im Einkaufszentrum gefasst. Ein 35-Jähriger flüchtete laut Polizei «vollbepackt» mit gestohlener Kleidung im Wert von rund 1.200 Euro in Richtung A8, überquerte mehrfach die Fahrbahn und versteckte sich im Gebüsch. Polizisten nahmen ihn schließlich ebenfalls fest.

Für die Fahndung und Festnahme wurde die Autobahn in beide Richtungen kurzzeitig voll gesperrt. Es kam zu einem größeren Stau. Beide Männer wurden auf eine Polizeidienststelle gebracht.

Während des Einsatzes meldete sich der Sicherheitsdienst des Outlets wieder bei der Polizei. Es sei erneut eine Gruppe von Ladendieben unterwegs. In einem Sportgeschäft trafen die Beamten dann auf einen 21-, einen 17- und einen 15-Jährigen. Diese hätten in mehreren Läden Kleidung im Wert von etwa 800 Euro erbeutet, hieß es. Auch diese drei wurden festgenommen.