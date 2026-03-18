Überhol-Crash auf der A60: Kollision von zwei Pkw – Lkw fährt weiter

PRÜM – Am heutigen Mittwoch, 18.03.2026, ereignete sich gegen 15.20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A60.

Ein Fahrzeugführer beabsichtigte, in Fahrtrichtung Belgien einen Lastkraftwagen zu überholen. Beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen kam es zur Kollision mit einem dort befindlichen Personenkraftwagen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht schwerwiegend verletzt.

Unklarheiten über Unfallhergang und unbekannter Lkw

Die Polizeiinspektion Prüm prüft derzeit die genauen Umstände, die zu dem Zusammenstoß führten. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Verhalten des vorausfahrenden Lastwagens. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss, ob ein verkehrswidriges Verhalten des Lkw-Fahrers den Unfall mitverursacht hat. Da der Lastwagen seine Fahrt fortsetzte, liegen den Behörden derzeit keine Informationen über das Fahrzeug oder die Identität des Fahrers vor.

Aufruf an Zeugen und weitere Verkehrsteilnehmer

Zur Klärung der Schuldfrage ist die Polizei auf Aussagen von Augenzeugen angewiesen. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem unbekannten Lastkraftwagen geben kann, wird gebeten, Kontakt mit der Polizeiinspektion Prüm aufzunehmen. Hinweise können telefonisch unter 06551/9420 oder per E-Mail an [email protected] übermittelt werden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.