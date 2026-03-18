Sperrungen wegen Bahnarbeiten: Einschränkungen auf linker Rheinseite

0
Foto: dpa-Archiv

KAISERSLAUTERN/BINGEN – Zugreisende müssen sich auf der linken Rheinseite zwischen Bacharach und Bingen in den nächsten Wochen auf Einschränkungen einstellen. 

Von diesem Freitagabend (20. März) bis zum 27. April gebe es auf der Strecke an den Wochentagen nur einen eingleisigen Betrieb, teilte der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Rheinland-Pfalz Süd mit. An Wochenenden sei wegen Sperrungen kein Zugverkehr möglich.

Grund seien Arbeiten der DB InfraGO AG, der DB-Tochter für das Schienennetz in Deutschland, im Gleisoberbau. Dies habe «weitreichende Auswirkungen auf den Schienenverkehr», hieß es.

Fern- und Güterverkehr werden über die rechte Rheinstrecke umgeleitet. Im Nahverkehr müssten Reisende mehr Zeit einplanen und teilweise auf Schienenersatzverkehr (SEV) ausweichen, hieß es.

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.