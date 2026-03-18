Luxemburg: 15-jährige Léa seit Sonntag vermisst

LUXEMBURG/ULFLINGEN – Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wird die 15-jährige Léa SAND seit dem 15.03.2026 gegen 12.00 Uhr vermisst.

Sie ist zwischen 1.80 und 1.90 Meter groß, von kräftiger Statur und hat schwarze schulterlange Haare. Zuletzt trug sie eine schwarze Jacke mit Kapuze, weiße Schuhe der Marke Nike sowie eine schwarze Hose.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten sollen bitte umgehend an die Polizeidienststelle Troisvierges (Ulflingen) unter der Telefonnummer (+352) 244 87 1000 bzw. per E-Mail an [email protected] weitergeleitet werden.