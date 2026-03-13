Region: Wetter Trier, Eifel und Mosel – Kommt jetzt nochmal Schnee?

Trier / Eifel / Mosel / Luxemburg. Nach zuletzt milden Tagen rückt für die Region Trier, die Mosel, die Eifel und Luxemburg wieder eine winterliche Frage in den Fokus: Kommt jetzt nochmal Schnee? Tatsächlich zeigen aktuelle Wettermodelle für das Wochenende eine kurze Rückkehr von kalter Luft, die vor allem in höheren Lagen der Eifel erneut Schneefall bringen kann.

Wetter heute in Trier und der Region

Am heutigen Freitag, 13. März, zeigt sich das Wetter in der gesamten Region wechselhaft. Immer wieder ziehen Regenschauer und Windböen durch. Die Temperaturen erreichen in Trier, an der Mosel und in Luxemburg noch etwa 10 bis 12 Grad, während es in der Eifel deutlich kühler bleibt.

Schnee möglich – vor allem in der Eifel

Besonders in den höheren Lagen der Eifel kann es in den kommenden Stunden und in der Nacht zum Wochenende Schneeregen oder sogar Schneefall geben. Oberhalb von rund 400 bis 600 Metern sind örtlich einige Zentimeter Neuschnee möglich.

Im Moseltal rund um Trier bleibt es dagegen meist zu mild für liegenbleibenden Schnee. Hier ist eher mit Regen, kalten Nächten und möglicher Glätte zu rechnen.

Glättegefahr in der Nacht

Mit sinkenden Temperaturen kann es in der Nacht zum Samstag regional glatt werden. Vor allem in der Eifel sowie auf Brücken und Nebenstraßen sollten Autofahrer vorsichtig sein.

Prognose für das Wochenende

Der Samstag bleibt in Trier, der Moselregion und Luxemburg meist kühl und bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Temperaturen liegen nur noch bei etwa 4 bis 7 Grad.

Ab Sonntag zeigt sich wieder häufiger die Sonne und die Temperaturen steigen langsam wieder an.

Fazit

Ein großes Schnee-Comeback ist für Trier und die Mosel zwar nicht zu erwarten. In der Eifel kann es am Wochenende jedoch noch einmal winterlich werden. Vor allem in höheren Lagen sind Schneeregen, Schneeschauer und glatte Straßen möglich.