Luxemburg / Trier – Viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Hunsrück schauen täglich auf die Spritpreise in Luxemburg. Auch heute, am Freitag, 13. März 2026, bleibt Tanken im Großherzogtum für viele Grenzpendler weiterhin interessant.

Die Spritpreise in Luxemburg heute wurden erneut angepasst. Besonders beim Dieselpreis gibt es eine Veränderung. Hier sind die aktuellen Benzinpreise und Dieselpreise in Luxemburg.

Aktuelle Benzinpreise in Luxemburg heute (13.03.2026)

Die Kraftstoffpreise gelten landesweit als staatlich festgelegte Maximalpreise.

Benzin

Super 95 (E5): 1,654 € pro Liter

Super Plus 98: 1,700 € pro Liter

Diesel

Diesel: 1,780 € pro Liter

Diese Preise gelten seit der letzten Kraftstoffpreisänderung am 13. März 2026.

Tanken in Luxemburg bleibt für Autofahrer aus Trier attraktiv

Gerade für Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Hunsrück lohnt sich der kurze Weg über die Grenze weiterhin. Tankstellen in Grenzorten wie Wasserbillig, Grevenmacher oder Echternach werden deshalb täglich von vielen deutschen Autofahrern angesteuert.

Der Grund liegt vor allem in der Steuerpolitik: Luxemburg erhebt deutlich niedrigere Energiesteuern auf Kraftstoffe als Deutschland. Dadurch bleiben die Preise meist günstiger.

Warum sich die Spritpreise in Luxemburg weniger stark ändern

Im Gegensatz zu Deutschland ändern sich die Spritpreise in Luxemburg nicht mehrmals täglich. Die Preise werden staatlich festgelegt und gelten landesweit als maximale Verkaufspreise.

Tankstellen dürfen diese Preise unterschreiten, aber nicht überschreiten. Dadurch bleiben die Kraftstoffpreise in Luxemburg an den Tankstellen weitgehend identisch.

Spritpreise Luxemburg heute: Prognose für die kommenden Tage

Die Entwicklung der Benzinpreise in Luxemburg hängt vor allem von mehreren Faktoren ab:

internationale Rohölpreise

Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar

Nachfrage nach Kraftstoffen in Europa

Experten erwarten derzeit moderate Schwankungen, größere Preissprünge sind kurzfristig jedoch nicht wahrscheinlich.

Fazit: Tanken in Luxemburg weiterhin interessant

Für viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion und der Eifel bleibt Luxemburg auch im März 2026 eine attraktive Tankoption. Trotz kleiner Preisbewegungen sind Super und Diesel häufig günstiger als in Deutschland, weshalb der Tanktourismus in der Grenzregion weiterhin hoch bleibt.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald sich die Spritpreise in Luxemburg ändern.