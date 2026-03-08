Region: „Unterwegs mit guter Botschaft“ — Pfarrer Bruno Comes und sein YouTube-Kanal CO-MESsage

BERNKASTEL-KUES. Seit fünf Jahren betreibt Bruno Comes den YouTube-Kanal CO-MESsage, auf dem er Gedanken zu den unterschiedlichsten Themen teilt. Aktuell veröffentlicht er eine besondere Reihe von Videos zur Fastenzeit. Und bald kommt die 100. Folge.

Von Alexander Scheidweiler

Begonnen habe alles „mitten in der Corona-Zeit“, sagt Bruno Comes. „Das war damals der Aufhänger“, damals, im Jahr 2020. „Weil ich wenig Leute erreicht habe“, so der Pfarrer der Pfarrei St. Matthias Rechts und Links der Mosel und Kooperator im Pastoralen Raum Bernkastel-Kues. Zu Weihnachten 2020, als es Besuchsbeschränkungen gab, habe er einfach mal ein Video gedreht und es an seine Familie und seinen Freundeskreis geschickt.

„Und da kam dann die Resonanz: ‚Das kannst Du gerne öfter machen‘“. Schon nach dem zweiten Video sei die Anregung gekommen: „Daraus könnte man ja mal einen YouTube-Kanal machen!“ So entstand der Kanal „CO-MESsage – Unterwegs mit guter Botschaft“, auf dem Comes Gedanken über die unterschiedlichsten Themen teilt, immer mit einer christlichen Perspektive. Natürlich zu den großen christlichen Festen wie Weihnachten, Ostern, Pfingsten, zu theologischen Themen wie Jesu Worten am Kreuz, die Heiligen oder die Dreifaltigkeit, aber auch zur Bolivienpartnerschaft des Bistums, in der Comes sich engagiert, oder zu gesellschaftlichen Themen wie den Orange Days gegen Gewalt an Frauen oder zum neuen Bestattungsgesetz. Oder zum Schachspiel. Letzteres ist nämlich eine besondere Leidenschaft des Geistlichen, der im vergangenen Jahr bei der Amateur-Weltmeisterschaft auf der griechischen Insel Kos die Bronzemedaille gewonnen hat. Auch in diesem Jahr ist er wieder dabei.

Mittlerweile betreibt Comes den YouTube-Kanal mit einem dreiköpfigen Team. Die jüngsten Videos wurden in Kooperation mit dem Offenen Kanal Bitburg gedreht. Alle Beteiligten arbeiten ehrenamtlich. Bald, am 12. März, wird das 100. Video veröffentlicht, in dem Comes sich einem längeren Interview stellt.

Und woher nimmt Comes die vielfältigen Ideen für seine Videos? „Ich bin ein ständiger Jäger und Sammler“, sagt der Pastor. „Das heißt, ich bin immer mit einer ‚Folie‘ unterwegs: ‚Ist das vielleicht ein Thema für mich, ein Thema für meine Zuseher?‘“ Außerdem bespreche er sich mit seinem Team, dessen Mitglieder auch Themen vorschlagen könne. Das meiste komme aber von ihm selbst: „Ich habe eine ständige Liste von Ideen, die immer wieder erweitert oder auch wieder gekürzt wird.“ Manchmal dauere es Jahre vom ersten Einfall bis zur Umsetzung. So habe er einige Ideen für CO-MESsage-Themen seit längerem in der Schublade, habe aber den richtigen Ansatzpunkt noch nicht gefunden, sagt Comes. So etwa das Thema Ethik, Moral und Unternehmertum oder besondere Orte wie die Moselschleuse in Wintrich. „Das würde mich reizen, da einen theologischen Bezug zu finden. Ich habe ihn aber noch nicht.“

Aktuell läuft auf CO-MESsage eine besondere Reihe zur Fastenzeit: In sechs Folgen stellt Bruno Comes ausgewählte Andachtsgegenstände vor und erläutert, was sie ihm bedeuten.

Zum Auftakt präsentierte er kleine Holzkreuzchen, die als Handschmeichler gedacht sind und die er von einer ihm bekannten Familie bezieht. Diese könne man „in allen Lebenslagen bei sich und mit sich führen“. Diese schlichten Kreuzchen, die er „immer wieder in besonderen Situationen“ verschenke, verknüpft Comes mit einer Legende über den Heiligen Martin, um aufzuzeigen, dass und warum gerade der gekreuzigte und von Wunden gezeichnete Jesus für Christen wichtig ist.

Es folgte eine Folge über sein von einer Konzer Paramentenkünstlerin gestaltetes Primizgewand, in dem er 1993 die Priesterweihe empfing. In diesem Video spricht Comes über die Kunst auf dem Gewand — ein Fischernetz, das an einem Kreuz befestigt ist — und erläutert, was sie für sein persönliches Verständnis der Nachfolge Jesu bedeutet.

Im dritten Fastenzeit-Video ging es um ein Erinnerungsstück an die Heilig Rock-Wallfahrt 2012, das Comes von Bischof Stephan Ackermann erhalten hat und das zum Ausgangspunkt für eine bewegende Anekdote wird, die Comes von einer alten Dame über den Heiligen Rock erfahren hat.

Man darf also gespannt sein, welche Andachtsgegenstände noch kommen werden und was Bruno Comes zu ihrer Bedeutung sagen wird. Das letzte Video wird naturgemäß den Bogen zur Osterbotschaft schlagen, so viel verrät der Pastor schon jetzt.