Luxemburg: Mutmaßlicher Dealer gestellt — Alkoholfahrten und Fahrverbote

LUXEMBURG. Am heutigen Sonntag meldet die Police Grand-Ducale eine Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers sowie zwei Alkoholfahrten.

Am 7. März 2026 wurde eine Person gegen 10.45 Uhr nahe des Abrigado in Luxemburg wegen Drogenbesitzes und -handels kontrolliert. Sie konnte sich nicht ausweisen und verhielt sich nervös. Bei einer Durchsuchung wurden mehrere Gramm Kokain, eine größere Menge Lyrica-Pillen, eine Drogenwaage und Bargeld gefunden. Ein Schnelltest auf Kokain verlief positiv.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Person festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die Betäubungsmittel, das Bargeld und die Waage wurden beschlagnahmt.

Am 7. März 2026 wurde gegen 21 Uhr in der Rue de Luxembourg in Esch-sur-Alzette eine Fahrerflucht gemeldet. Ein Fahrzeug stieß dort zunächst gegen einen Parkticketautomaten und anschließend gegen ein geparktes Fahrzeug. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer die Fahrt fort. Die Polizei konnte den Fahrer schließlich zu Hause antreffen. Er hatte Alkohol getrunken und gab zu, sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss gesteuert zu haben. Ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Am 8.3.2026 wurde eine Patrouille gegen 2 Uhr in einem Waldabschnitt kurz vor der Kreuzung zwischen der Route de Noertrange und der An der Soibelkaul auf ein stehendes Fahrzeug mit laufendem Motor und eingeschaltetem Licht aufmerksam. Hinter dem Steuer saß der Fahrer, der schlief. Nachdem die Polizisten ihn geweckt hatten, stellten sie fest, dass er alkoholisiert war. Der Alkoholtest ergab demnach ein positives Ergebnis. Fahrverbot wurde notifiziert. (Quelle: Police Grand-Ducale)