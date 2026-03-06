Trier: Gewinner des Sparkasse Trier-Band Contests stehen fest – The winner is…

TRIER – Es ist entschieden: Der von der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) in Kooperation mit der Sparkasse Trier ausgelobte Sparkasse Trier-Band Contest hat einen eindeutigen Gewinner.

Auf diesen wartet, ebenso wie auf die fünf weiteren Gewinnerbands, in diesem Jahr eine besondere Überraschung.

Häufig verraten Sprichwörter nur die halbe Wahrheit. Wie oft mussten sich unvolljährige Freigeister und Partyanhänger von ihren Eltern ein kopfschüttelndes „Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch“ anhören, ehe die Sturmschäden nach einem Wochenende sturmfreier Bude beseitigt wurden.

Nicht erwähnt wurde dabei die andere Seite der Medaille: „Sind die Ratten im Haus, tanzen die Katzen vor der Bühne.“ Gut möglich, dass sich dieses Sprichwort dereinst von Trier aus in die Welt verbreiten wird, ist es doch wieder einmal Triers dienstälteste Blues- und Classic Rock-Band, The RATS, die sich bei einem Bandvoting durchsetzen kann – in diesem Jahr sogar ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Für die riffreife Rockformation bedeutet das den beliebten Sonntagnachmittagslot unmittelbar vor der Leiendecker Bloas – die Sparkasse Trier-Bühne rückt in diesem Jahr erstmals auf den Hauptmarkt. Oder besser gesagt: rockt auf den Hauptmarkt. Denn auch die Plätze 2-5 versprechen alles, was das Rockerherz begehrt: Blues-Rock von Astrid&Co., Punk-Rock von DeepWater Survival, Pop-Rock von Puzzles und deutsch-englische Rocksongs von Hard To Handle.

Mit ALL IN werden auch Balladen und Chansons das Marktkreuz umfangen. Bei so viel Lokalkolorit wird es sich freuen. Und die Musikfans aus Trier und der Region in jedem Fall auch.

Über 85% aller abgegebenen Stimmen konnten die ersten sechs Plätze auf sich vereinigen – ein mehr als eindeutiges Ergebnis. Alle Auftritte werden am 27. und 28. Juni stattfinden, flankiert natürlich von weiteren Genres und Bühnenhelden. Wer sich regelmäßig über die Neuerungen und Programmhighlights informieren möchte, kann dies auf der Facebook-Seite des Altstadtfestes und auf der offiziellen Webseite www.altstadtfest-trier.de tun. Hier veröffentlicht die Trier Tourismus und Marketing GmbH als Organisatorin des Altstadtfestes Ende Mai auch die genauen Auftrittszeiten der Bands.

Extra:

Das Sparkasse Trier-Band Contest-Voting im Überblick

Abgegebene Stimmen: 1743

Anzahl der teilgenommenen Bands: 11

Plätze 1-6:

1. The RATS

Musik-Genre: Hard-Rock, Blues, Classic-Rock

Bandmitglieder: 4

Herkunft: Tawern

2. Puzzles

Musik-Genre: Rock/Pop

Bandmitglieder: 9

Herkunft: Bitburg

3. ALL IN

Musik-Genre: Pop, Rock, Soul, Balladen und Chanson

Bandmitglieder: 3

Herkunft: Zeltingen-Rachtig

4. Astrid & Co.

Musik-Genre: Rock/Blues

Bandmitglieder: 6

Herkunft: Aach

5. Hard To Handle

Musik-Genre: Rock (engl./dt.)

Bandmitglieder: 5

Herkunft: Trier

6. DeepWater Survival

Musik-Genre: Punk-Rock

Bandmitglieder: 4

Herkunft: Trier