++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreise für DIESEL UND SUPER 95 springen weiter hoch ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Freitagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 07.03.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Samstag, 07.03.26, 00.00 Uhr:

Die Preise für Diesel-Kraftstoff und Super 95 schießen ab Mitternacht weiter nach oben!!!

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird um 7,6 Cent teurer, und kostet am Samstag dann 1,772 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin wird um 4,5 Cent teurer, und der Liter kostet am Samstag dann bereits 1,567 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt im Preis gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Samstag weiter 1,648 Euro kostet.