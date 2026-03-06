Trier: Vollsperrung der Medardstraße – Umleitung von Bussen

TRIER – Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, wird am Montag, 9. März 2026 wegen Wiederherstellungsarbeiten in der Straßenoberfläche eine Vollsperrung in der Medardstraße eingerichtet.

Der Verkehr aus der Pellinger Straße wird bis zur Baustelle über den Linksabbieger in die Medardstraße geleitet. Der Verkehr aus der Richtung Innenstadt kann bis zum Baufeld wie gewohnt vorfahren. Die Busse der Linien 3, 5, 51 und 83 werden ganztägig wie folgt umgeleitet:

Die Linien 3 und 83 fahren zwischen den Haltestellen Auf dem Kirchspiel und St. Matthias in beiden Richtungen eine Umleitung über das Pacelliufer.

fahren zwischen den Haltestellen Auf dem Kirchspiel und St. Matthias in beiden Richtungen eine Umleitung über das Pacelliufer. Die Busse der Linie 5 fahren aus Feyen/Castelnau kommend ihre normale Route bis zur Haltestelle Pellinger Straße und weiter eine Umleitung ohne Zwischenhalt über die Pellinger Straße, B 268 und Pacelliufer zur Kreuzung St. Matthias. Weiter geht es über die Aulstraße zur Haltestelle Straßburger Allee zurück auf die normale Route in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße. In Richtung Feyen/Castelnau fahren die Busse der Linie 5 die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge. Die Fahrten der Linie 5 in Richtung Weismark-Pfahlweiher sind von dieser Sperrung nicht betroffen.

fahren aus Feyen/Castelnau kommend ihre normale Route bis zur Haltestelle Pellinger Straße und weiter eine Umleitung ohne Zwischenhalt über die Pellinger Straße, B 268 und Pacelliufer zur Kreuzung St. Matthias. Weiter geht es über die Aulstraße zur Haltestelle Straßburger Allee zurück auf die normale Route in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße. In Richtung Feyen/Castelnau fahren die Busse der Linie 5 die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge. Die Fahrten der Linie 5 in Richtung Weismark-Pfahlweiher sind von dieser Sperrung nicht betroffen. Der Schulbus Linie 51 ab Gilbertstraße wird bis zur Haltestelle St. Matthias seine gewohnte Strecke, anschließend fährt er die Haltestelle St. Matthias-Aulstraße an und wartet die Abfahrzeitszeit um 7:34 Uhr ab. Im weiteren Verlauf wird die Linie 51 über Aulbrücke und Arnulfstraße zur Haltestelle Straßburger Allee auf die normale Route geleitet. Auf der Rückfahrt fährt die Linie 51 die Umleitungsstrecke in umgekehrter Reihenfolge.

Während der Sperrung werden die Haltestellen St. Matthias Kirche, Im Schammat, Konzer Straße und St. Medard aufgehoben und an die Ersatzhaltestelle St. Medard und St. Matthias in der Aulstraße verlegt. Rückfragen zur Baumaßnahme beantwortet der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600. Bei Fragen zu den Umleitungen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 zur Verfügung.