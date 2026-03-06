Junges Handwerk, viele Infos und leckere Waffeln: Infostände von Handwerk hilft in Trier

TRIER – Im Mai 2026 brechen 10 junge Auszubildende verschiedener Gewerke zu ihrer Informations- und Bildungsreise nach Kigali/Ruanda auf.

Zuvor stellen sie sich in den Dienst der guten Sache, und informieren über die Vereinsarbeit des Handwerk hilft e.V., der diese Reise in das rheinland-pfälzische Partnerland organisiert.

Der Verein präsentiert sich an drei Samstagen (28.03./04.04/11.04.2026) mit seinem Waffelstand am Pranger in der Trierer Grabenstraße, lädt zu einem kostenlosen leckeren Imbiss ein, und informiert über die Aktivitäten des Vereins und der projektbezogenen Zusammenarbeit mit den ruandischen Jugendlichen, die in der Ausbildungsschule „Centre des Jeunes“/Kigali besucht werden.

Das Handwerk Hilft-Team freut sich auf interessante Gespräche und einen regen Meinungsaustausch!

Über Handwerk hilft:

In den vergangenen 12 Jahren organisierte der Verein bislang 16 Reisen mit über 120 Teilnehmern in das Ausbildungscenter Centre des Jeunes/Kigali, darunter 72 Auszubildende, Handwerker verschiedener Gewerke, Vereinsfreunde und Interessenten. Ein besonderes Augenmerk gilt bei diesen Reisen der projektbezogenen Zusammenarbeit mit den ruandischen Azubis, bei der nicht nur Techniken und Wissen ausgetauscht, sondern auch Freundschaften geschlossen werden.

2019 erhielt der HANDWERK HILFT e.V für sein Engagement den 1. Preis im Wettbewerb „Mein gutes Beispiel“ der Bertelsmann Stiftung, und wurde 2023 mit dem dem AGIAMONDO-Engagementpreis ausgezeichnet.