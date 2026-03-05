Nickerchen im Vereinsheim: Dreister Eindringling (50) überrascht Polizei mit Putz-Ausrede!

KAISERSLAUTERN – Am Mittwochabend kam es Kaiserslautern im Gersweilerweg zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz.

Ein Mitarbeiter eines dort ansässigen Vereins entdeckte gegen 22:40 Uhr einen schlafenden Mann in den Büroräumen. Da sich die Person unberechtigt in dem Gebäude aufhielt, verständigte der Zeuge umgehend die Polizei. Die Beamten trafen den 50-jährigen Eindringling noch in den Räumlichkeiten an.

Umstrittene Begründung für das Eindringen

Nachdem der Mann geweckt worden war, zeigte er sich über das Erscheinen der Polizei verwundert. Er gab an, für den folgenden Morgen als Reinigungskraft bestellt worden zu sein. Seiner Ansicht nach sei es legitim, bereits am Vorabend für eine Übernachtung in die Büros einzudringen. Die eingesetzten Streifenbeamten folgten dieser Argumentation nicht und leiteten ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs ein.

Fortgang der Ermittlungen und Platzverweis

Dem 50-Jährigen wurde für die restliche Nacht ein Platzverweis erteilt. Er musste sich eigenständig eine alternative Unterkunft suchen. Die Polizei prüft nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen, ob tatsächlich ein Arbeitsverhältnis oder ein Auftrag für Reinigungsarbeiten vorlag.