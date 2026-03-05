Wo ist Sophia (12)? Mädchen spurlos in Dudelange verschwunden – Polizei bittet um dringende Hilfe!

DÜDELINGEN/LUXEMBURG – Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wird seit Mittwoch, 04. März 2026, die 12-jährige Sophia Vakova vermisst.

Letztmalig wurde das Kind gegen 18:30 Uhr in Dudelange gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die Polizei hat eine offizielle Vermisstenanzeige veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Schülerin.

Detaillierte Personenbeschreibung und mögliche Aufenthaltsorte

Sophia Vakova ist etwa 1,50 Meter groß und hat lange blonde Haare. Zudem ist sie Brillenträgerin. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer auffälligen silber-goldenen Daunenjacke bekleidet.

Darunter trug sie eine schwarz-graue Joggingjacke und eine schwarze Hose. Den Ermittlungsbehörden liegen Hinweise vor. Sophia könnte sich im Raum Schifflange oder Esch-Alzette aufhalten.

Kontaktstellen für Zeugenhinweise

Sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Vermissten nimmt die Polizeidienststelle Dudelange entgegen. Zeugen können sich telefonisch unter der Rufnummer (+352) 244 69 1000 melden. Alternativ können Informationen auch per E-Mail an [email protected] übermittelt werden. Die Polizei dankt der Bevölkerung vorab für jede Unterstützung in diesem Fall.