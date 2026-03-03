Prozess in Trier: Unfall auf Luxemburger Straße verursacht — Biker schwer verletzt

0
Foto: dpa/Symbolbild

TRIER. Am 19. März 2026 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem zum Tatzeitpunkt 46-jährigen Angeklagten aus Trier zur Last, im August 2024 einen Unfall auf der Luxemburger Straße in Trier verursacht zu haben, indem er ohne das notwendige Umschauen unmittelbar mit Betätigung des Blinkers auf die rechte Fahrspur gewechselt sein soll, wobei er mit einem dort fahrenden Motorrad kollidiert sei.

Dessen Fahrer soll durch den Unfall mehrere Knochenbrüche erlitten haben und noch ein gutes halbes Jahr später in seiner Mobilität eingeschränkt gewesen sein. (Quelle: Amtsgericht Trier)

