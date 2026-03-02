++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Diesel klettert weiter ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Montagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 03.03.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Dienstag, 03.03.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für den Kraftstoff Diesel macht erneut einen Sprung nach oben.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird im Preis um 2 Cent teurer, und kostet am Dienstag dann jetzt 1,485 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt im Preis gleich, und der Liter kostet am Dienstag dann 1,483 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt im Preis auch gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Dienstag weiter 1,617 Euro kostet.