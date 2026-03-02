Stiche in Rücken und Brust – Zustand der beiden Opfer ernst

KAISERSLAUTERN – Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der Innenstadt von Kaiserslautern ist der Gesundheitszustand von zwei Verletzten weiterhin kritisch.

Die Verwundungen der Männer im Alter von 20 und 22 Jahren durch Messerstiche seien «sehr ernst», teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach der Tat von Samstag wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.