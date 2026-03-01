Stadtmuseum on Tour: Neue Reihe startet mit Trier-Nord

Mit „Komm mit nach…“ stellt das Stadtmuseum Trier künftig einzelne Stadtteile in den Mittelpunkt. Den Auftakt macht am 10. März Trier-Nord.

TRIER. Stadtgeschichte spielt sich nicht nur zwischen Porta Nigra und Kaiserthermen ab – auch die Trierer Stadtteile haben ihre eigenen Geschichten. Mit der neuen Veranstaltungsreihe „Komm mit nach…“ bringt das Stadtmuseum Trier die gesammelten Eindrücke aus den Ortsbezirken nun zurück ins Museum.

Den Auftakt macht am 10. März 2026 der Stadtteil Trier-Nord.

Erinnerungen aus den Stadtteilen

Unter dem Titel „Stadtmuseum on Tour“ war das Museum in den vergangenen Monaten in verschiedenen Trierer Ortsbezirken unterwegs. Von Trier-Nord über Euren bis Olewig wurden Gespräche geführt, Erinnerungen gesammelt und persönliche Anekdoten dokumentiert.

Ziel war es, die Geschichte der Stadtteile aus Sicht der Menschen zu erzählen, die dort leben.

Ab 2026 werden die Ergebnisse dieser Tour in einer Reihe von Abendveranstaltungen im Museum vorgestellt.

Auftakt mit Trier-Nord

Die erste Veranstaltung findet am 10. März 2026 um 19 Uhr statt. Museumsmitarbeiterin Alexandra Orth berichtet über die Eindrücke und Themen der Tour in Trier-Nord.

Anschließend gibt Ortsvorsteher Dirk Löwe in einem Bildvortrag mit historischen Abbildungen Einblicke in die Entwicklung und den Wandel des Viertels.

Der Eintritt ist frei.

Gefördert durch Stiftung

Mit dem neuen Format möchte das Stadtmuseum die Vielfalt der Trierer Stadtteile stärker in den Fokus rücken und lokale Geschichte erlebbar machen.