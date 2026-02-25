Trier: OB Leibe reagiert auf Rücktrittsforderung – „Parteipolitisches Manöver“, menschlich enttäuscht

Nach den Rücktrittsforderungen von FDP und Grünen reagiert Oberbürgermeister Wolfram Leibe auf den veröffentlichten Prüfbericht zu den Theater-Probebühnen. Er spricht von einem parteipolitischen Manöver und verweist auf laufende Prüfungen bei der ADD.

TRIER. Nach der Veröffentlichung eines gemeinsamen Prüfberichts der Stadtratsfraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und FDP sowie der damit verbundenen Rücktrittsforderung gegen Oberbürgermeister Wolfram Leibe hat sich das Trierer Stadtoberhaupt nun öffentlich geäußert.

Wie berichtet, hatten die beiden Fraktionen dem Oberbürgermeister im Zusammenhang mit der Anmietung der Theater-Probebühnen und dem Mietvertrag des Energie- und Technikparks (ETP) schwerwiegende Versäumnisse vorgeworfen und Konsequenzen gefordert.

„Keine neuen Informationen“

In seiner Stellungnahme erklärt Leibe, der veröffentlichte „Prüfungsbericht“ enthalte keine neuen Erkenntnisse. Alle an die Verwaltung gerichteten Fragen seien bereits in vier Sitzungen städtischer Gremien ausführlich beantwortet worden. Zuständige Stadtvorstandsmitglieder hätten Dokumente offengelegt, Versäumnisse eingeräumt und andere Vorwürfe ausgeräumt.

Zudem verweist Leibe auf die laufende Prüfung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Diese war von den Fraktionen selbst gefordert worden und läuft seit Ende Dezember.

„Bei der ADD sitzen die Fachleute, die eine qualifizierte rechtliche Einordnung geben werden“, so Leibe. Es entspreche politischer Fairness, das Ergebnis dieser Prüfung abzuwarten.

Kritik an Vorgehen der Fraktionen

Vor diesem Hintergrund bewertet der Oberbürgermeister den veröffentlichten Bericht als „durchsichtiges parteipolitisches Manöver“. Besonders enttäuscht zeigt er sich darüber, dass die Vorwürfe von Ratsmitgliedern kommen, mit denen er über Jahre vertrauensvoll zusammengearbeitet habe.

Die Fraktionen von FDP und Grünen hatten zuvor erklärt, der Bericht sei auf Basis umfangreicher Akteneinsicht und interner Auswertung erstellt worden.

Entscheidung bei der ADD

Ob und welche Konsequenzen sich aus der laufenden Prüfung durch die ADD ergeben, bleibt abzuwarten. Die politische Debatte im Trierer Stadtrat dürfte damit jedoch weiter an Intensität gewinnen.