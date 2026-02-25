Luxemburg: Einkaufstasche entwendet, Halskette geklaut, über rote Ampel gefahren

LUXEMBURG. Für den gestrigen Dienstag und den heutigen Mittwoch meldet die Police Grand-Ducale mehrere Diebstähle, Einbrüche und Alkoholfahrten im Großherzogtum.

Am Nachmittag des 24.2.2026 wurde ein Überfall auf dem Boulevard Prince Henri in der Oberstadt gemeldet, bei dem ersten Informationen nach einer Frau eine Einkaufstasche entwendet wurde. Der Täter flüchtete auf einem E-Roller. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Ein weiterer Diebstahl wurde am späten Nachmittag des 24.2. in Höhe der Stäreplaz in Luxemburg-Stadt gemeldet. Ersten Informationen nach wurde das Opfer von zwei Männern angesprochen, als einer der Männer ihn plötzlich nach hinten stieß. Kurze Zeit später bemerkte das Opfer das Fehlen seiner Halskette. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Ermittlungen wurden eingeleitet.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel am Nachmittag des 24.2. in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rue du Commerce in Dudelange, bei dem sich ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter Zugang zum Inneren verschafften und u.a. Bargeld und Schmuck entwendeten.

Ein weiterer Einbruch wurde am Abend des 24.2. in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rue du Nord in Bettembourg gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge bislang unbekannte Täter ins Innere gelangten und mehrere Schränke durchwühlten.

In allen Fällen laufen die Ermittlungen.

Bei der Kontrolle eines Motorradfahrers am Abend des 24.2. in Luxembourg-Bonnevoie, der zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Route de Thionville gefahren war, wurde festgestellt, dass die technische Kontrolle abgelaufen war und der Führerschein nicht für das geführte Motorrad gültig war. Das Motorrad wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und Protokoll wurde erstellt.

In der Nacht zum 25.2. wurde eine Polizeistreife gegen 0.50 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Route de Longwy in Rodange auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit erhöhter Geschwindigkeit fuhr und sich der Kontrolle entziehen wollte. Nach kurzer Fahndung konnte das Fahrzeug erneut angetroffen und mittels Haltezeichen gestoppt werden. Der Fahrer wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf und der Alkoholtest verlief positiv. Ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

In den frühen Morgenstunden wurde eine Polizeistreife in Luxemburg-Verlorenkost auf ein Fahrzeug aufmerksam, das an der Kreuzung der Avenue Charles de Gaulle mit der Rue du Laboratoire sowie an der Kreuzung mit dem Boulevard d’Avranches jeweils eine rote Ampel missachtete. Der Fahrer wurde daraufhin umgehend gestoppt. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)