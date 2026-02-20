Technischer Defekt im Morbacher Supermarkt: Großeinsatz nach Gesundheitsproblemen

MORBACH – Am heutigen Freitagmorgen, 20.02.26, kam es in Morbach zu einem gemeinsamen Einsatz der Rettungskräfte an einem örtlichen Supermarkt.

Gegen 06.55 Uhr meldeten mehrere Angestellte Unwohlsein, woraufhin umgehend die Rettungskette aktiviert wurde. Neben dem Deutschen Roten Kreuz und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Morbach mit zahlreichen Kräften vor Ort, um die Lage im Gebäude zu sondieren.

Ursachenforschung und medizinische Versorgung

Die Feuerwehr führte im Inneren des Supermarktes umfangreiche Luftmessungen durch. Diese ergaben keinerlei Hinweise auf austretende Schadstoffe oder eine konkrete Gefahr für die Umwelt. Zur Sicherheit wurden die betroffenen Mitarbeiter zur weiteren medizinischen Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war ein Defekt an einer hausinternen Warnanlage der Auslöser für den Vorfall.

Sicherheitsmaßnahmen und Wiedereröffnung

Der Markt blieb für den restlichen Vormittag geschlossen. Die Betreiber haben eine Fachfirma beauftragt. Diese soll die technischen Anlagen prüfen und instand setzen. Die Polizei Morbach betonte, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für die umliegende Bevölkerung bestand. Sobald die technische Sicherheit vollständig gewährleistet ist, wird der Betrieb wieder aufgenommen.