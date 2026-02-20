Feuer in Mehrfamilienhaus: Festnahme nach Brandstiftung in Idar-Oberstein

IDAR-OBERSTEIN. Bei dem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Idar-Obersteiner Hauptstraße am Abend des 15. Februar 2026 konnte inzwischen ermittelt werden, dass dieser Brand vorsätzlich gelegt wurde.

Durch die bisherigen polizeilichen Ermittlungen der Brandermittler, insbesondere durch die Brandbefunde am Brandort und Umfeldermittlungen, konnte ein dringender Tatverdacht gegen einen dort wohnenden 27-jährigen Bewohner erhärtet werden, so dass ein Untersuchungshaftbefehl vom Amtsgericht in Bad Kreuznach ausgestellt wurde.

Der Beschuldigte wurde am 19. Februar 2026 vorläufig festgenommen und nach richterlicher Vorführung am 20. Februar 2026 in eine rheinland-pfälzische Justizvollzugsanstalt verbracht. Mittlerweile konnte von einem Schadensgutachter festgestellt werden, dass die Schadenshöhe durch Brand- und Folgeschäden in mittlerer sechsstelliger Höhe liegt.

Es wurde beim Brand keine Person verletzt. Bei dem Brand mussten alle Bewohner dieses Hauses durch die Feuerwehr evakuiert werden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)