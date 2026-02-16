Region: Mehrfamilienhaus in Flammen — hoher Sachschaden — Wohnung unbewohnbar

IDAR-OBERSTEIN. Am Abend des 15.2.2026 kam es gegen 22.00 Uhr zum Brand eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Idar-Oberstein. Das Feuer brach ersten Ermittlungen zufolge im 2. Obergeschoss aus. Anwohner bemerkten Rauchentwicklung und verständigten umgehend die Feuerwehr.

Durch diese konnte der Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Mehrere Bewohner des Hauses wurden vorsorglich evakuiert. Nach bisherigen Ermittlungen wurde keine Person verletzt. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Wert geschätzt. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und derzeit noch ungeklärt. (Quelle: Polizeidirektion Trier)

