Steigende Pegelstände an Mosel und Rhein – Koblenz zieht Schutzwände hoch

KOBLENZ – Angesichts steigender Wasserstände von Rhein und Mosel hat die Feuerwehr Koblenz einen Teilaufbau einer mobilen Hochwasserschutzwand am Zusammenfluss der beiden Flüsse angekündigt.

Die Durchgänge zum Rhein im Stadtteil Neuendorf werden daher verschlossen.

Das Peter-Altmeier-Ufer und Rhein-Leinpfade können laut der Feuerwehr überschwemmt werden. Es kann deshalb Straßensperrungen geben. Geparkte Autos am Peter-Altmeier-Ufer sollten weggefahren werden.

Viel Regen

Die wiederholten, teils schauerartigen Regenfälle der vergangenen Tage hatten zum Anschwellen der Flüsse in Rheinland-Pfalz geführt. Von gravierenden Überschwemmungen aber war in den Berichten der Hochwasservorhersagezentrale des Landes vorerst keine Rede.