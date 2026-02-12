Neujahrskonzert der Bundespolizei Trier: Rund 2500 Euro für Jugendabteilungen der Prümer Sportvereine

Foto: Bundespolizei Trier

TRIER/PRÜM – Am 13. Januar 2026 fand in der Karolingerhalle in Prüm das gemeinsam ausgerichtete Benefiz-Neujahrskonzert der Bundespolizei Trier und der Stadt Prüm statt.

Wie auch im Vorjahr war das Bundespolizeiorchester Hannover, unter der Leitung von Matthias Wegele, zu Gast. Begleitet wurde das Orchester von der deutsch-äthiopischen Sängerin Menna Mulugeta, die sowohl national als auch international bereits als Stimmwunder und Energiebündel für Begeisterung sorgte.

Der Spendenerlös in Höhe von 2.536,80 Euro kommt den Jugendabteilungen der Prümer Sportvereine zugute. Stadtbürgermeister Markus Fischbach nahm den symbolischen Spendenscheck aus den Händen des Inspektionsleiters der Bundespolizei Trier, Polizeioberrat Lucas Bauer, entgegen und bedankte sich herzlich im Namen der Vereine für die finanzielle Unterstützung.

