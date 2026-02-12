Fahrerflucht bei Wittlich: Verkehrsschild aus dem Boden gerissen und abgehauen

WITTLICH. Wie der Polizeiinspektion Wittlich am 11.2.2026 gemeldet wurde, ereignete sich bereits am 2.2.2026 eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Landstraße 141 zwischen „Hof Breit“ und Wittlich.

Hier kam ein bisher unbekannter Fahrzeugführer aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild, welches vollends aus dem Boden gerissen wurde. Es darf vermutet werden, dass auch an dem Fahrzeug ein nicht unerheblicher Schaden entstanden sein dürfte. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

