Nach Messerangriff mit Raub: SEK nimmt zwei Täter bei Bernkastel-Kues fest

IDAR-OBERSTEIN – Ein schwerwiegender Fall von Gewaltkriminalität aus dem Dezember 2025 steht kurz vor der Aufklärung.

Am 5. Februar 2026 gelang es der Polizei, zwei tatverdächtige Männer im Alter von 19 und 20 Jahren festzunehmen. Der Zugriff erfolgte durch Spezialeinheiten in der Region Bernkastel-Kues bei einer Durchsung von Wohnräumen in der Region Bernkastel-Kues. Den Männern wird vorgeworfen, im Dezember einen 19-Jährigen in Idar-Oberstein in der Layernstraße durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt zu haben, um Drogen zu rauben.

Ermittlungsstand und rechtliche Würdigung

Die Staatsanwaltschaft Trier sieht den dringenden Tatverdacht des versuchten schweren Raubes sowie der gefährlichen Körperverletzung als gegeben an. Ursache für die Tat war offenbar ein fingiertes Drogengeschäft mit Opioiden. Dank zahlreicher Zeugenhinweise aus der Bevölkerung und einer akribischen Auswertung der Spuren am Tatort konnten die Identitäten der Männer geklärt werden. Ein dritter Tatverdächtiger ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Umfassende Durchsuchungsmaßnahmen in Idar-Oberstein

Parallel zu den Festnahmen vollstreckten Beamte weitere Durchsuchungsbeschlüsse im Stadtgebiet von Idar-Oberstein. Diese richten sich gegen eine Gruppierung, die im Verdacht steht, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Die beiden Hauptverdächtigen wurden bereits der Ermittlungsrichterin vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Polizei betont die hohe Bedeutung der Bürgerhinweise für diesen schnellen Fahndungserfolg.