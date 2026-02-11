Nachgefragt: Die große Blitzer-Bilanz 2025 der Stadt Trier – so hoch waren die Einnahmen in 2025

Fast 13.000 Tempoverstöße – rund 520.000 Euro Einnahmen

Trier. Weniger Temposünder, weniger Bußgelder, weniger Fahrverbote: Auf Nachfrage von lokalo.de hat die Stadt Trier die aktuellen Zahlen zur stationären Geschwindigkeitsüberwachung für das Jahr 2025 zur Verfügung gestellt . Die Bilanz zeigt einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.

Demnach wurden im Jahr 2025 im Trierer Stadtgebiet 12.950 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Daraus ergeben sich laut Stadt geschätzte Einnahmen von rund 520.000 Euro – berechnet auf Basis eines Durchschnittswertes von etwa 40 Euro pro Fall. Mehr Trier-News

Die Zahlen im Überblick

Von den 12.950 Verstößen entfielen:

12.150 Fälle auf Verwarnungen (bis 55 Euro)

800 Fälle auf Bußgeldbescheide

50 Fahrverbote wurden ausgesprochen

Zum Vergleich: 2024 wurden noch 14.950 Verstöße gezählt – also exakt 2.000 mehr als 2025. Zudem gab es im Vorjahr 1.000 Bußgeldbescheide und 80 Fahrverbote.

Rein rechnerisch ergibt sich daraus eine geschätzte Einnahmeeinbuße von rund 80.000 bis 100.000 Euro.

Technische Defekte wirkten sich aus

Ein Grund für den Rückgang liegt auch in technischen Ausfällen.

Die Stadt betreibt acht feste Standorte, an denen drei mobile Messanlagen im Wechsel eingesetzt werden. Einer dieser Standorte – am stark frequentierten Martinsufer – wurde am 11. Juli 2025 bei einem Verkehrsunfall irreparabel beschädigt. Auch die entsprechendes Messanlage war infolge des Vorfalls stark beschädigt und über Monate nicht einsetzbar.

Dadurch standen zeitweise weniger Messkapazitäten zur Verfügung, was sich auf die Statistik ausgewirkt haben dürfte.

Mehr Disziplin im Verkehr?

Denkbar für den Rückgang sind jedoch mehrere Faktoren:

Sensibilisierung durch dauerhafte Blitzer-Präsenz

Angepasstes Fahrverhalten durch Baustellen oder neue Tempolimits

Verkehrsberuhigende Maßnahmen

Eingeschränkte Einsatzmöglichkeiten durch technische Defekte

Mit rund 520.000 Euro bleiben die Einnahmen zwar relevant, machen jedoch weniger als 0,1 Prozent des städtischen Gesamthaushalts (ca. 600 Millionen) aus.

Sicherheit oder Einnahmequelle?

Die Debatte um stationäre Blitzer bleibt auch in Trier politisch sensibel. Während Befürworter auf den präventiven Effekt und die Verkehrssicherheit verweisen, sehen Kritiker vor allem den finanziellen Aspekt.

Die aktuelle Bilanz zeigt jedoch: 2025 gab es weniger registrierte Tempoverstöße – und damit auch weniger Fahrverbote.

Ob sich dieser Trend im kommenden Jahr fortsetzt, dürfte davon abhängen, wie schnell defekte Anlagen ersetzt werden – und wie diszipliniert Trierer Autofahrer bleiben.